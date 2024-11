Grave acidente na BR-369 em Cambé resulta na morte de motorista de 47 anos

0:00

Na noite de terça-feira, 29 de outubro de 2024, por volta das 23h45, um grave acidente de trânsito ocorreu no km 159 da BR-369, no município de Cambé/PR. A colisão frontal envolveu um veículo VW/Gol, de cor preta, e um ônibus da empresa Brasil Sul, que fazia a linha Toledo-São Paulo.

O motorista do automóvel, identificado como Eder Rodrigues Camargo, de 47 anos, trafegava na contramão da rodovia quando colidiu frontalmente com o ônibus, que seguia no sentido Cambé-Londrina. Infelizmente, Eder Rodrigues Camargo faleceu no local do acidente, ficando preso nas ferragens. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Siate estiveram presentes, mas não puderam salvá-lo.

O ônibus transportava 22 passageiros no momento do acidente, e todos saíram ilesos. Apenas o motorista do ônibus sofreu ferimentos leves e foi atendido. Outro veículo da empresa foi acionado para retirar os passageiros do local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para orientar o trânsito, que foi desviado para a marginal da rodovia por aproximadamente quatro horas. O motorista do ônibus foi submetido ao teste de etilômetro, que indicou ausência de ingestão de álcool.

A PRF conduzirá as investigações para apurar as causas do acidente e, posteriormente, elaborará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT).