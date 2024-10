Grave acidente na Estrada do Bratislava, em Cambé, deixa uma vítima fatal e seis feridos

0:00

Na noite deste domingo (19), por volta das 19h30, um grave acidente foi registrado na Estrada do Bratislava, em Cambé, próximo ao Pesqueiro Caramuru. O acidente envolveu dois automóveis, um Toyota Corolla preto e um Ford Fiesta prata, que colidiram frontalmente. O impacto resultou na morte do motorista do Fiesta, identificado como Marcos Ramos, de 57 anos.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para prestar socorro às vítimas. Apesar dos esforços da equipe médica no local, incluindo a intervenção da médica do SAMU, Marcos Ramos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Segundo o sargento Faustino, do Corpo de Bombeiros de Cambé, o acidente também deixou outras seis pessoas feridas, sendo cinco encaminhadas ao hospital e uma que recusou atendimento médico.

O sargento Faustino explicou que a estrada é bastante estreita e mal iluminada, o que pode ter contribuído para a colisão. Ele também ressaltou que as pessoas envolvidas no acidente estavam possivelmente embriagadas, fato que agravou a situação. “Infelizmente, é um acidente típico de fim de semana, em que pessoas saem de estabelecimentos e acabam voltando para casa sob efeito de álcool, culminando em tragédias como esta”, afirmou o sargento.

Outro fator agravante foi a falta de uso do cinto de segurança pelas vítimas. Segundo as apurações iniciais, nenhuma das pessoas envolvidas no acidente estava utilizando o cinto, o que aumentou os riscos de lesões graves.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e a remoção do corpo da vítima fatal. A Polícia Militar também esteve presente no local para registrar a ocorrência e conduzir as investigações.