Grave acidente na PR-445 deixa três feridos e mobiliza equipes de resgate em Cambé/PR

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite de ontem, por volta das 23 horas, um grave acidente foi registrado na PR-445, nas proximidades do Rancho do Gaúcho, antes do trevo da Warta. O incidente envolveu um veículo Ford EcoSport e um Jeep Renegade, resultando em três pessoas feridas e uma grande mobilização de equipes de resgate.

Segundo informações preliminares, o motorista da EcoSport, que havia saído do Rancho do Gaúcho em direção à Warta, estava dirigindo de maneira imprudente, fazendo zigue-zague na pista. Em um determinado momento, o condutor invadiu a contramão, colidindo frontalmente com o Jeep Renegade, que transportava duas pessoas.

Coincidentemente, uma ambulância do SAMU passava pelo local no momento do acidente e parou imediatamente para prestar os primeiros socorros. Rapidamente, foi solicitado apoio adicional de Cambé, com o envio de uma ambulância do SIATE e um caminhão do Corpo de Bombeiros, além de uma segunda ambulância do SAMU para auxiliar no atendimento.

Na EcoSport, estava apenas o motorista, que sofreu uma fratura na perna e apresentava sinais de embriaguez, segundo relatos de testemunhas que afirmaram que ele havia consumido álcool no Rancho do Gaúcho. O condutor foi encaminhado à Santa Casa de Cambé pelo SAMU.

No Jeep Renegade, as duas pessoas ficaram presas nas ferragens. Com a chegada dos bombeiros e o uso de equipamentos de última geração, como o LUKA e o extensor movido a bateria, as vítimas foram resgatadas. O condutor do Renegade saiu ileso, mas sofreu uma queda de pressão logo após o resgate e precisou de atendimento médico. O passageiro do veículo sofreu várias escoriações e foi atendido pelo SIATE. Ambos foram levados para a Santa Casa de Cambé.

O trânsito na PR-445 foi totalmente interditado para o atendimento das vítimas e só foi liberado por volta da meia-noite, após a remoção dos veículos e a limpeza da pista. As duas pessoas que estavam no Renegade retornavam de uma viagem de Goiânia e estavam a poucos quilômetros de casa no momento do acidente. Não foi possível realizar o teste do etilômetro nos condutores.