Grave acidente na PR-445 em Bela Vista do Paraíso resulta em quatro Mortes

Na manhã desta quarta-feira, 17 de janeiro de 2025, um grave acidente na rodovia PR-445, no quilômetro 109+550, em Bela Vista do Paraíso, deixou quatro vítimas fatais e três pessoas feridas. A colisão frontal envolveu dois veículos, um GM Prisma, com placas de Campo Largo (PR), e um GM Onix, com placas de Jataí (GO). O acidente foi registrado às 09h20min pela Polícia Militar Rodoviária (PMPR/CPE/BPRv/2ª Cia/PPRv Londrina).

Detalhes do Acidente

Segundo informações obtidas no local e relatos de uma testemunha, o GM Prisma seguia no sentido Bela Vista do Paraíso–Warta, enquanto o GM Onix trafegava na direção oposta. A colisão ocorreu após os veículos atingirem o ponto indicado da rodovia, resultando em múltiplas vítimas fatais no local e outros feridos graves.

No GM Prisma, o condutor, identificado como G.J.A., de 32 anos, faleceu no local. Já no GM Onix, o motorista E.M., de 48 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Bela Vista do Paraíso, junto com dois passageiros:

J.L.M.M., de 6 anos, também ferido;

L.F.M.M., de 35 anos, gestante, que sofreu ferimentos gravíssimos e faleceu no hospital.

Outras duas passageiras do GM Onix, S.M.M., de 60 anos, e V.H.M.S., de 16 anos, morreram no local do acidente.

Atendimento no Local

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) de Londrina estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao IML.

Devido à gravidade do acidente, não foi possível realizar o teste de etilômetro nos condutores. A investigação sobre as causas do acidente segue em andamento.

Alerta às Rodovias

A PR-445 é uma rodovia de grande fluxo e, frequentemente, registra acidentes graves. A Polícia Rodoviária reforça a necessidade de atenção redobrada e respeito às normas de trânsito, principalmente em trechos de alta velocidade.