Um grupo de ciclistas cambeenses vem se preparando para participaram do “Desafio das Catedrais”, evento de cicloturismo que é realizado na região passando pelas catedrais de Londrina até Maringá.

Após a missa realizada aos cliclistas no ultimo sábado (19/02) no patrimônio do Caramuru o Portal Cambé conversou com o Ciclista Zé Luiz Rodrigues que falou mais sobre o desafio, confira a entrevista na integra no vídeo abaixo: