Grupo de Networking Profissional de Cambé completa 1 ano com mais de R$ 15 milhões em negócios realizados

Nessa terça-feira (07), o grupo de BNI – Business Network International – de Cambé fará a sua primeira reunião presencial e a comemoração de 1 ano de encontros semanais online que já renderam mais de R$ 15 milhões em negócios realizados entre os membros ou indicados por eles dentro da rede de relacionamento de cada um. Lançado em plena pandemia, o grupo precisou seguir no formato on-line, com as reuniões sendo realizadas todas as terças-feiras, com início às 6h30 da manhã.

“Nos reunimos bem cedo porque é o horário em que os empresários podem se dedicar. Nos encontros os membros têm a oportunidade de fazerem a apresentação do seu negócio e solicitarem um pedido de referência. No decorrer do ano, vão realizando reuniões entre eles para que possam estreitar o relacionamento e a confiança e, assim, receberem boas indicações de futuros negócios. Os laços se solidificam e se transformam em parcerias, ajudas mútuas e empenho para o fechamento das oportunidades de venda de produtos e serviços”, afirma Daniele Cordeiro, diretora consultora do BNI Omnia.

No grupo, as especialidades representadas pelos membros são exclusivas para que haja um ambiente sem concorrência. O tempo todo, o grupo está se expandindo com a chegada de mais empresários de especialidades não preenchidas, em que as cadeiras estão em aberto. Os membros que possuem similaridade de negócios em relação aos clientes que buscam, formam os chamados Power Times, promovendo uma sinergia de negócios capaz de oferecer soluções completas ao mercado.

Empresários de Cambé que tiverem interesse em conhecerem mais e participarem de reuniões como convidados podem entrar em contato pelo fone (43) 99935-8004.