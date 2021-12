Grupo Muffato inaugura a rede Max Atacadista em Cambé

Atacarejo abrirá as portas nesta quinta-feira (9), com mais de 350 novos empregos

Em clima de festa, Cambé ganhará seu presente de Natal antecipado: o Max Atacadista inaugura nesta quinta- feira, na rua Gabriel Freceiro de Miranda, 1.516, Jardim Santo Amaro. A primeira loja da rede chega à cidade com mais de 350 novos postos de trabalho (250 diretos e 100 indiretos), fomentando empregos, renda e o setor econômico.

A partir das 7h30, um cerimonial celebrará o empreendimento de

grande porte, contando com a presença dos seus diretores e colaboradores, também autoridades, parceiros, imprensa e futuros clientes. O evento será aberto ao público. “Com o Max Atacadista Cambé, fechamos 2021 com nossa 80ª loja do Grupo Muffato, entre varejo e atacarejo. Somente neste ano, foram mais de 2.000 novos empregos gerados no Paraná e interior de São Paulo, sem contar os postos de trabalhos indiretos, quando o terceirizado assume uma nova função dentro das nossas lojas para promoção, reposição de produtos, dentre outras atividades. Nós já fazemos parte da história desta cidade e nos sentimos honrados em trazer à Cambé o “Gigante do preço baixo”, com mais economia para os clientes, além de fomentar oportunidades para o pequeno comerciante e para o transformador (donos de bares, carrinhos de lanches e outros)”, comemora Everton Muffato, diretor do Grupo Muffato.

Gigante na economia, na qualidade e na variedade de produtos!

Com um mix variado de produtos e marcas, o Max Atacadista Cambé oferece preços atrativos com várias opções de pagamento. “O atacarejo tem este conceito diferenciado, em que a gente traz o preço do atacado para o varejo, possibilitando que o consumidor leve mais, pagando menos e com facilidades no pagamento”, explica o diretor.

O empreendimento tem 15 mil m² de área construída, 4.200 m² de área de venda, 300 vagas de estacionamento (80% delas são cobertas) e galeria com restaurante, cafeteria, sorveteria, farmácia, acessórios para celular, acessórios femininos, presentes e perfumaria. “Uma loja moderna, planejada para oferecer facilidade e otimizar as compras, desde a setorização de produtos, iluminação, disposição nas prateleiras até a galeria com prestadores de serviços – tudo foi pensado para proporcionar ao cliente sua melhor experiência de compras. São milhares de itens em alimentos; bebidas; açougue com cortes diferenciados e embalagens que

conferem mais qualidade e sabor às carnes; padaria com receitas exclusivas; setor de hortifruti com alimentos frescos; materiais de limpeza, higiene, bazar, pneus, linha pet, floricultura e muitos outros. Venha e confira, pois são muitas as novidades!” convida Everton.

E por falar em novidades, os clientes podem acompanhar o Max Atacadista em multicanais de comunicação: site, Instagram, Facebook, Televendas, Apps e WhatsApp (43 99136-7548), com os encartes de ofertas acessados na palma da mão!

No Televendas (0800 727 9767), com atendimento também na loja física, o canal é voltado para pessoa jurídica (PJ) e comerciantes (via CPF). Ele conta com consultores que ajudam no envio das listas, separação dos produtos, deixando tudo pronto. É passar e pegar! Além de todas essas facilidades, o Max Atacadista tem um aplicativo exclusivo para cotações de PJ, disponível no Google Play e App Store.

Preço baixo em qualquer quantidade!

A rede Max Atacadista aceita todos os cartões de crédito, débito e os de benefícios (alimentação e refeição) e oferece mais vantagens em seu próprio cartão, Crediffato – garantia de crédito ao cliente, agilidade na transação sem burocracia e acesso ao controle de gastos. O cadastro pode ser feito na hora e com o Crediffato, o preço será sempre o de atacado, independentemente do número de unidades que o cliente desejar levar. Peça já o seu!