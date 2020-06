O serviço funciona 24h, mas é preciso atenção a alguns procedimentos para completar a solicitação pelo 99995 – 0272

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, disponibilizou mais um canal para recebimento das denúncias referentes ao descumprimento das medidas que estão sendo tomadas para o combate à pandemia da Covid-19 no município. Quem tiver alguma denúncia poderá enviar uma mensagem para o telefone 043 – 99995 – 0272, porém será necessário informar alguns dados para cadastramento da ocorrência na central.

Para que o serviço seja prestado da melhor forma, o denunciante deverá informar obrigatoriamente o nome completo, um documento, a descrição detalhada do local e/ou dos fatos com o endereço completo para que seja feito o deslocamento da viatura com precisão. A identificação do solicitante será mantida em sigilo pela Guarda Municipal.

É recomendado que seja passada a informação via whatsapp no momento exato em que estiver ocorrendo algum descumprimento às normas. É importante sempre tentar enviar mensagens curtas, porém objetivas; reler antes de enviar e analisar;não repassar informações erradas ou trote, pois de acordo com o artigo 340 do Código Penal, “Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa”.

A Defesa Social reforça que o telefone celular disponibilizado, não recebe ligações. As denúncias podem ser feitas através, desse canal, 24 horas por dia. Inclusive durante à madrugada e nos finais de semana. A secretaria pede paciência às pessoas que entrarem em contato por conta do alto número de solicitações. O telefone 153 continua atendendo normalmente.