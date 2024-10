Hemepar solicita doações urgentes de sangue dos tipos A+, B-, O+ e O- para evitar crise no Paraná

0:00

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) fez um apelo urgente nesta segunda-feira (14) para a doação de sangue dos tipos A+, B-, O+ e O-. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) informou que os estoques atuais desses tipos sanguíneos são suficientes para apenas dois dias, caracterizando uma situação crítica.

A redução no número de doações foi causada pelos dias chuvosos da última semana e pelo feriado de 12 de outubro, que impactou o movimento no Hemocentro Coordenador, em Curitiba. Até o momento, 147.756 bolsas de sangue foram doadas este ano no Paraná, sendo 45.752 de A+, 2.155 de B-, 64.279 de O+ e 13.464 de O-. Somente em Curitiba, foram doadas 27.096 bolsas desses tipos sanguíneos.

A diretora do Hemepar, Vivian Patrícia Raksa, reforçou a importância das doações para salvar vidas e recomendou que os doadores façam o agendamento prévio pelo site saúde.pr.gov.br para maior conforto. Para doar, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boa saúde.

Atualmente, cerca de 700 bolsas de sangue são enviadas diariamente aos hospitais do Paraná, atendendo a diversas demandas médicas. O Hemepar é responsável pelo fornecimento de sangue a 384 hospitais no estado, atuando em parceria com voluntários e mais de 20 pontos de coleta de sangue.