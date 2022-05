Homem com mandado de prisão é morto em confronto com a Polícia Militar na Estrada da Prata, em Cambé

Gabriel Barbosa, de 26 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde desta quinta-feira (26), na Estrada da Prata, em Cambé.

Segundo informações da PM, uma equipe da Rotam realizava patrulhamento no Jardim Novo Cambé, quando se deparou com o fiat stilo em alta velocidade. Conforme a PM, a equipe tentou realizar abordagem, porém o homem fugiu cometendo diversas infrações de trânsito.

Após perseguição, a equipe conseguiu bloquear o carro, mas o homem teria se recusado a sair do carro. “Os policiais abriram a porta do veículo e o indivíduo pegou um arma que estava no banco do passageiro. Foi determinado que ele soltasse a arma, mas a ordem não foi obedecida, sendo necessário que os policiais efetuassem disparos para cessar essa iminente ameaça”, disse o tenente Kenzo.

O homem tinha dois mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio e roubo. No veículo, foi apreendido um revólver calibre 36 com 5 munições intactas, de acordo com a PM.

Via: TarobáNews