Um homem morreu em um confronto com a Polícia Militar (PM) na manhã desta terça-feira (31/01) em Jataizinho. Segundo as informações, o carro que ele estava havia sido roubado em Maringá.

A equipe policial deu ordem de abordagem ao criminoso na BR-369, depois da praça de pedágio desativada em Jataizinho. O homem não obedeceu a determinação e reagiu disparando contra os policiais e fugindo em alta velocidade.

Um pouco mais adiante, os policiais reagiram ao disparos e atingiram o fugitivo, que gravemente ferido, não resistiu a acabou morrendo no local.

Ele levava no carro cerca de 130 tabletes de maconha, além da chave de uma casa que seria localizada em Maringá. Os policiais de Londrina fizeram contato com o 4º Batalhão da Polícia Militar, que procederam com buscas na casa do homem e encontraram mais droga.

O corpo dele foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) sem identificação.