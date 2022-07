Homem de 44 anos morre após acidente de moto na Av. Tiradentes em Londrina

Socorristas do Siate de Londrina foram acionados na noite desta sexta-feira (08), para atender um acidente do tipo colisão, envolvendo um veículo e uma motocicleta na Av. Tiradentes em frente a uma rede atacadista por volta das 21h20.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) o veículo seguia pela rodovia sentido Londrina/Cambé, e a motocicleta cruzava a rodovia no memento do acidente, com o impacto Rogério Ribeiro de 44 anos que estava na motocicleta veio a óbito, já o condutor do veículo não sofreu ferimentos.

O condutor do veículo de 32 anos não possuía habilitação e recusou-se a realizar o teste do bafômetro, mas por estas com sinais visíveis de embriagues foi detido e encaminhado para delegacia de Polícia de Londrina, enquanto a equipe policial se deslocava com o preso para a Delegacia o automóvel envolvido no acidente, ainda no local da colisão, incendiou-se restando destruído mesmo após tentativa dos bombeiros de apagar o fogo. A causa do incêndio ainda não fora identificada. A equipe de perícia compareceu ao local e fez seus levantamentos, bem como equipe dos bombeiros e IML que deu encaminhamento ao corpo da vítima.

Fotos e Informações: PRF