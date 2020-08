Um homem de 48 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito no fim da tarde desta quarta-feira (12) no Bairro Novo Bandeirantes, em Cambé. Ele pilotava uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um veículo Hyundai HB20.

Ainda não se sabe quem teria causado o acidente.

Com o choque, o motociclista Milton Bispo dos Santos de 48 anos, acabou sendo arremessado alguns metros do local do impacto e bateu a cabeça contra uma mureta na calçada. Segundo testemunhas, com a força da colisão, o capacete teria saído.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram ao local, mas a vítima já estava sem vida.

Foto: CobraNews