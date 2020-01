Socorristas do Siate de Cambé foram acionados para atender um atropelamento na Rua Belo Horizonte esquina com rua Equador no centro de Cambé.

No local Aderval de Lima de 51 anos já encontrava-se em óbito, segundo informações ele foi atropelado por um caminhão ao tentar atravessar a via.

A polícia Militar de Cambé esteve no local para orientar o transito e apurar as causas do acidente.

O corpo de Aderval de Lima que segundo informações é morador da Casa Abrigo foi encaminhado para o IML de Londrina