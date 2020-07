Um homem foi assassinado na zona Norte de Londrina neste domingo (19). De acordo com as informações, ele havia se envolvido em uma discussão em um bar na rua Oraldo Sproger, no jardim São Jorge. Durante a briga, um homem sacou uma arma de fogo e atirou na vítima. O autor dos disparos fugiu do local.

Quando a polícia chegou ao local do crime, a vítima já havia sido levada ao hospital e a equipe policial recebeu a informação de que o baleado foi socorrido por terceiros e chegou ao hospital acompanhado por uma mulher.

A vítima era suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

