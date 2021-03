Homem é encaminhado por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Silvino em Cambé

No porta luvas do carro foi localizada uma pistola da marca TAURUS modelo 59S com um carregador e 18 munições intactas. O portador apresentou o registro da arma.

A Polícia Militar encaminhou um homem por porte ilegal de arma de fogo na tarde deste sábado (06/03), por volta das 16h20, na Rua Eurico Gaspar Dutra no Jardim Silvino em Cambé.

De acordo com as informações, durante patrulhamento, os policiais visualizaram um veículo em atitude suspeita. A equipe optou por realizar a abordagem ao condutor do TOYOTA/COROLLA.

Durante a busca pessoal, nada de ilegal foi encontrado com o motorista, mas no porta luvas do carro foi localizada uma pistola da marca TAURUS modelo 59S com um carregador e 18 munições intactas. O portador apresentou o registro da arma.

Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado juntamente com a pistola à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.