Homem é encontrado baleado na BR-369 em Cambé

Um homem de 31 anos foi baleado neste domingo (23) em Cambé. Ele foi encontrado na rodovia Melo Peixoto (BR-369) após pedir ajuda em um estabelecimento comercial que fica no KM 312 da rodovia

O homem foi identificado como Lucas Benedito de Almeida. Ele foi atendido no local pelos socorristas do Siate de Cambé e por um médico do Samu. Segundo os socorristas, ele foi baleado nas duas mãos e no quadril.

A vítima não quis informar o que aconteceu até a hora dos tiros e nem quem seria o autor dos disparos. A Polícia Militar foi acionada. Ele foi encaminhado pela viatura do Samu até Santa Casa de Cambé.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil de Cambé.