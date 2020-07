Um homem de 44 anos foi encontrado por populares na manhã deste sábado (25/07), com ferimentos na região da cabeça na Rua Manoel da Borba Gato no Jardim Ana Eliza I em Cambé.

De acordo com as informações, Luciano Souza da Silva foi morto durante a madrugada deste sábado. Segundo o perito da criminalística, ele teria sido morto a tijoladas e arrastado por vários metros. No local, pelo menos três tijolos com marcas de sangue havia sido encontrados.

O corpo de Luciano, vulgo “Mikimba”, e bem conhecido na cidade, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.

A Polícia Civil realizará as investigações para descobrir os autores do crime e a motivação da morte.