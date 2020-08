Um homem de 58 anos, foi encontrado morto dentro da piscina de motel na BR-369, em Cambé na noite deste domingo (23).

Duas mulheres estavam com ele e contaram à polícia que o homem teve um mal súbito e teria morrido afogado na piscina. Equipes da Polícia Militar, Policia Civil e criminalística estiveram no local. Foi feita uma varredura no quarto em busca de informações. Foram encontradas porções de drogas no quarto e não está descartada a possibilidade de uma overdose.

O Instituto Médico legal foi acionado e levou o corpo da vítima.

Tarobá News

Imagem / Eliandro Piva