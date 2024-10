Homem é encontrado morto em posto de combustível abandonado em Cambé no início da noite; polícia investiga latrocínio

Informações e denúncias podem ser encaminhadas à Polícia Civil pelo Disque Denúncia, no número (43) 3249-8615, ou de forma anônima através do 181

No início da noite desta segunda-feira (14), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um posto de combustível abandonado, conhecido como “Portelão”, localizado às margens da PR-445, no bairro Ana Rosa, em Cambé. No local, foi encontrado o corpo de um homem de 49 anos, com diversos ferimentos na cabeça, dentro de um pequeno cômodo do posto.

A vítima residia no local há mais de um ano e era conhecida por realizar a limpeza dos banheiros ainda funcionais, além de prestar serviços informais de segurança para os caminhoneiros que pernoitavam no pátio do posto. Em troca de seus serviços, recebia contribuições financeiras de frequentadores e motoristas, sendo bem visto pela comunidade.

De acordo com informações da irmã da vítima, ele era bastante querido por todos que passavam pelo local. A Polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, já que o celular da vítima foi levado. Uma barra de ferro com marcas de sangue foi encontrada na entrada do cômodo, sugerindo que o homem pode ter sido atacado fora do quarto e depois arrastado para dentro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Civil, o Instituto Médico Legal (IML) e a equipe de Criminalística realizaram os primeiros procedimentos de investigação ainda no início da noite.

O caso segue sob investigação, e a polícia busca identificar os responsáveis pelo crime.

Informações e denúncias podem ser encaminhadas à Polícia Civil pelo Disque Denúncia, no número (43) 3249-8615, ou de forma anônima através do 181

