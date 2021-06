Homem é encontrado morto em residência na zona sul de Londrina

Joanildo Coelho, 65 anos, deixou de fazer contato com os familiares há quatro dias. Um cunhado foi até a residência na rua Firmino Lemes de Oliveira, no Parque das Indústrias e encontrou o homem morte deitado em uma cama.

Um homem foi encontrado morto dentro de sua casa na zona sul de Londrina na tarde de domingo (13).

De acordo com familiares, Joanildo Coelho, 65 anos, deixou de fazer contato com os familiares há quatro dias. Um cunhado foi até a residência na rua Firmino Lemes de Oliveira, no Parque das Indústrias e encontrou o homem morte deitado em uma cama.

A Polícia Militar foi acionada, logo em seguida ambulância do SAMU para confirmação do óbito. O corpo foi encaminhado ao IML.

Tarobá News