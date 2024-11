Homem é Esfaqueado Após Discussão no Jardim Silvino em Cambé

0:00

Na noite de sexta-feira, 15 de novembro, por volta das 22h20, socorristas do Siate e um médico do SAMU foram acionados para atender um caso de ferimento por arma branca em Cambé. Segundo informações, M. E. da Silva, de 33 anos, foi esfaqueado pela companheira após uma discussão.

A vítima sofreu um golpe no abdômen, o que resultou em grande perda de sangue, e foi prontamente encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina para ser submetida a uma cirurgia. O estado de saúde do homem é considerado grave.

Equipes da Polícia Militar também compareceram ao local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do incidente, ocorrido no Jardim Silvino, em Cambé. A investigação seguirá para determinar as responsabilidades e os detalhes que levaram ao ato de violência.