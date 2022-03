Homem é executado dentro da praça de alimentação do Shopping Catuaí em Londrina, uma mulher ficou ferida

Um homem foi morto na manhã desta quinta-feira (24) dentro da praça de alimentação do shopping Catuaí na Zona Sul de Londrina. De acordo com informações da Polícia Militar, os dois estariam sentados em um restaurante da praça de alimentação 01, quando um homem entrou, sacou um revólver e efetuou diversos disparos.

O tenente-coronel Nelson Villa informou que, as imagens registradas apontam que o suspeito entrou no local disposto de executar o casal, que é de Rolândia. O homem foi atendido pelos socorristas do Siate e o médico do Samu e morreu no local. A mulher foi ferida superficialmente, está consciente e muito abalada.

“Há muito o que se apurar, mas não se trata de tentativa de latrocínio ou roubo e sim uma tentativa de execução. A gente descarta a possibilidade de passionalidade nesse caso, tendo em vista que há algumas informações que temos que preservar ainda para que a elucidação seja apropriada. Mas existe um histórico por trás que envolve outras situações e não é passional. Seria talvez alguma pessoa que veio se vingar”, disse o tenente-coronel.

