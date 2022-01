Homem é morto a tiros de calibre 12 na zona norte de Londrina

A vítima foi identificada Sílvio Moreira dos Santos, de 37 anos, estava sentado em uma cadeira e com diversas perfurações.

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (21), no Jardim Planalto, zona norte de Londrina. A Polícia Militar foi acionada para se deslocar a Rua Juraci Hugo Cabral Messias onde teriam ocorrido vários disparos de arma de fogo. No local, a cena do crime era uma distribuidora de bebidas.

A vítima foi identificada Sílvio Moreira dos Santos, de 37 anos, estava sentado em uma cadeira e com diversas perfurações. Testemunhas contaram que os autores dos disparos eram dois homens. Cápsulas de espingarda calibre 12 e ponto 40 foram encontradas.

A suspeita é que os reesposáveis pelo homicídio teriam fugido em um carro prata. Samu e Siate chegaram a ser acionados, mas a vítima já estava morta.

Segundo a PM, o homem teria envolvimento em crimes como roubo agravado e um homicídio que ocorreu em dezembro de 2015. A vítima teria deixado o sistema carcerário há dois meses. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Tarobá News