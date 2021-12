Homem é morto a tiros na manhã desta quarta-feira (01) em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (01) na Rua Curitiba, próximo a entrada do Jardim São Francisco em Cambé.

CLEVERSON GOMES DA SILVA de 33 anos, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, SILVA tinha diversas passagens pela polícia e em seu nome foi encontrado dois mandados de prisão, um por disparo de arma de fogo e outro por homicídio qualificado.

A Polícia Militar esteve no local, juntamente com a Polícia Civil e Criminalística, que farão as investigações sobre a motivação do crime.

O corpo de CLEVERSON GOMES DA SILVA foi encaminhado ao IML de Londrina.