Homem é morto a tiros na região central de Cambé

Um homem de aproximadamente 31 anos morreu na noite desta sexta-feira (29/10), vítima de disparos de arma de fogo na Rua Nossa Senhora do Rocio (próximo do Posto Prata) na região central de Cambé.

De acordo com o perito da criminalística, Diego Miguel Perciliano foi atingido por seis tiros no interior do carro que conduzia, uma BMW X1.

O médico do Samu foi acionado mas nada pode ser feito, pois ele já estava em óbito no local.

Diego cumpria pena e utilizava tornozeleira eletrônica. A motivação do crime e como aconteceu, ainda não foram divulgados.