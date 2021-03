Homem é morto por amigo após discussão em Londrina

Um homem de 31 anos foi assassinado com uma facada na tarde deste domingo (14) após uma discussão na rua Leopoldo Meyer, nas proximidades do Hospital Universitário (HU), zona leste de Londrina.

Socorristas do Siate e equipe médica do Samu foram ao local, mas quando chegaram, Alexandre Gomes da Silva já estava sem vida. Segundo informações dos familiares, Silva passou o dia ingerindo bebida alcoólica com um amigo e eles teriam iniciado uma discussão no meio da tarde. Durante o desentendimento, aconteceu a facada.

Ainda não há informações sobre a motivação da discussão. O assassino fugiu do local e ainda não foi encontrado pelos policiais militares. A Criminalística e a Polícia Civil foram acionadas.

Os investigadores colheram depoimentos no local e já sabem o nome do agressor, que não foi divulgado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Com informações:Tarobá News