Homem é preso com cocaína avaliada em R$ 50 mil

Um homem foi preso na rodoviária de Londrina, nesta sexta-feira (29) com drogas avaliadas em R$ 50 mil.

Uma denúncia anônima levou uma equipe de policiais militares do Serviço de Inteligência, a uma fiscalização no Terminal Rodoviário de Londrina. Ao abordarem um homem de 23 anos, morador da cidade de Palmas-PR, foram encontrados cerca de meio quilo (500g) de cocaína. O valor do entorpecente foi calculado em aproximadamente R$ 50 mil, em preço de venda.

O transportador falou que a droga seria entregue em Guarapuava e que ele ganharia R$ 900 pelo frete.

Também foi encontrado com ele, além da passagem, R$ 479,00 em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia com a droga apreendida.

Com Cobra News