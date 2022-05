Homem é preso com dois mandados de prisão e moto furtada no Jardim Alvorada em Cambé

No momento em que ele foi abordado, o mesmo conduzia uma motocicleta HONDA/CG FAN de cor preta, sem placa, e que estava no alerta de furto. Crime este que ocorreu no dia 17/05 no Jardim Santo Amaro.

A Polícia Militar através de uma equipe RPA realizou a prisão de um homem durante a manhã desta segunda-feira (30/05), próximo a um supermercado localizado na Rua da Luz esquina com a Rua da Esperança no Jardim Alvorada em Cambé. O suspeito estava com dois mandados de prisão em aberto.

Após informações, os policiais deslocaram até o local onde visualizaram Fernando Adailto Batista de Moura de 29 anos. No momento em que ele foi abordado, o mesmo conduzia uma motocicleta HONDA/CG FAN de cor preta, sem placa, e que estava no alerta de furto. Crime este que ocorreu no dia 17/05 no Jardim Santo Amaro.

Ainda em diligências, em consulta no sistema policial, foram encontrados dois mandados de prisão em aberto em desfavor de Moura, sendo os dois relacionados ao crime de roubo agravado.

Diante dos fatos, o abordado foi encaminhado juntamente com a motocicleta à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia Civil de Cambé onde encontra-se a disposição da Justiça.