Homem é preso por ameaça e disparo de arma de fogo em condomínio de chácaras em Cambé

Na noite de sábado, 9 de novembro de 2024, uma operação conjunta da equipe RURAL do 2° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) e da equipe ROTAM resultou na prisão de um homem no Condomínio de Chácaras Bratislava, em Cambé. A ocorrência, registrada às 21h50, envolveu denúncias de ameaça, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma e perturbação do sossego.

No local, a equipe se dirigiu à Chácara 11, onde acontecia uma festa que originou a reclamação. Segundo relatos dos frequentadores, o proprietário da Chácara 22, localizada ao lado, teria subido no muro com uma arma de fogo em mãos e ameaçado os presentes, efetuando um disparo para o alto. Em contato com o reclamante, identificado como Sr. C., este relatou que foi até o muro para pedir que o volume do som fosse reduzido e afirmou que um dos participantes tentou puxá-lo para dentro da chácara. Ao se desvencilhar, efetuou o disparo com seu revólver.

O Sr. C. cooperou com a equipe policial, levando-os até a área externa de sua residência e indicando o local onde estava guardado o revólver, marca Taurus, municiado com seis cartuchos – sendo quatro deles deflagrados – além de uma caixa contendo nove munições intactas. Não foi apresentada documentação de posse da arma.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao Sr. C., que foi encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com a arma e três vítimas da ameaça. O transporte foi realizado sem uso de algemas e com o acusado no banco traseiro da viatura.