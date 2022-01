Homem é preso por ato obsceno em banheiro do Terminal Urbano em Londrina

Testemunhas contaram que o preso tinha algumas características físicas parecidas com o autor dos sequestros seguidos de estupros que aconteceram no último domingo (9), no Zerão.

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (13) em ato obsceno dentro do banheiro do Terminal Urbano de Londrina. Segundo os seguranças que fizeram a detenção, usuários denunciaram o homem que estaria se masturbando no local.

O suspeito não foi identificado. Após a detenção, ele foi levado a Central de Flagrantes.

Testemunhas contaram que o preso tinha algumas características físicas parecidas com o autor dos sequestros seguidos de estupros que aconteceram no último domingo (9), no Zerão. A informação foi baseada em um retrato falado divulgado nesta quinta-feira (13) pela Delegacia da Mulher. As investigações do caso continuam pela Polícia Civil.

As mulheres foram acionadas para fazerem reconhecimentos do homem. Ainda não se sabe se ele é mesmo o suspeito do crime.

(Com Evandro Ribeiro / Tarobá News)