Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo durante partida de futebol em Cambé

A Polícia Militar recebeu informações que em um campo de futebol localizado na Rua Manoel da Borba Gato no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé, durante uma partida de futebol, um homem estaria realizando a segurança particular de um vereador da cidade, portando uma arma de fogo.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, ao chegarem no local, os policiais visualizaram o suspeito. Ao perceber a presença dos PM’s, o denunciado tentou empreender fuga em meio as pessoas que assistiam a partida de futebol, mas acabou sendo abordado. Durante a fuga, o mesmo teria dispensado a arma de fogo.

Conforme o documento, o celular de um vereador foi encontrado no bolso do detido. O celular de um dos policiais caiu sem a percepção do soldado no período da abordagem. Na sequência, o filho do detido também foi abordado e com ele localizado em seu bolso, o celular do referido policial.

Segundo informações repassadas ao Portal Cambé, o detido suspeito de estar armado estava no local realizando a segurança do Vereador Isaías Proença de Farias, (União Brasil) conhecido como Galego.

O Portal Cambé entrou em contato com o Vereador Galego, que negou que o detido seja seu segurança. Galego também informou que já acionou sua assessoria jurídica para ajudar apurar os fatos ocorridos que envolveram seu nome.

Diante dos fatos, pai e filho receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos adequados.