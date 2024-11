Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Campos Verdes, em Cambé

0:00

Na manhã desta sexta-feira, 29 de novembro de 2024, uma ação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da equipe RPA da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no Jardim Campos Verdes, em Cambé. A ocorrência aconteceu na Rua Monte Carmelo, por volta das 10 horas.

Ação Policial

Durante patrulhamento na região, motivado por denúncias de tráfico de drogas, os policiais observaram um homem, identificado como M. S., que apresentou comportamento suspeito ao tentar esconder o rosto ao avistar a viatura. A atitude chamou a atenção da equipe, que realizou a abordagem.

Na busca pessoal, foram encontrados no bolso do suspeito uma porção de maconha e R$ 17 em dinheiro. Questionado sobre as denúncias, M. S. admitiu estar comercializando drogas no local e indicou onde os entorpecentes estavam escondidos. No local indicado, os policiais apreenderam 26 porções de maconha e 24 porções de cocaína.

Encaminhamento

Após assumir a posse das drogas, M. S. recebeu voz de prisão. Ele foi informado sobre seus direitos e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Resultados da Operação

Preso: 1 homem;

1 homem; Apreensões: 26 porções de maconha e 24 porções de cocaína.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso em combater o tráfico de drogas e manter a segurança da população. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos canais oficiais da PMPR.