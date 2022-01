Homem esfaqueia várias pessoas em bar em Sertanópolis

No local os policiais foram informados por populares que as vítimas haviam sido socorridas por populares até o hospital da cidade, e que o autor seria um indivíduo vulgarmente conhecido como “Biscatinha”.

Na noite de domingo(23), Polícia Militar foi acionada para deslocar até a Rua Distrito Federal com R. Antônio Scaramal, em Sertanópolis, no bar de nome Espetinho do Dersão”, onde teria um indivíduo armado de faca e que teria esfaqueado algumas pessoas.

No local os policiais foram informados por populares que as vítimas haviam sido socorridas por populares até o hospital da cidade, e que o autor seria um indivíduo vulgarmente conhecido como “Biscatinha”.

O criminoso se evadiu do local antes da chegada da equipe policial. Foi realizado patrulhamento afim de localizar o autor mas sem sucesso. No hospital municipal, os policiais entraram em contato com o enfermeiro chefe que relatou que das vítimas, uma mulher, era a que se encontrava em estado mais grave, pois apresentava um ferimento na região do pescoço e peito. A mulher apesar dos ferimentos estava estável.

Já a segunda vítima, um homem, o qual teria tentado separar a briga, sofreu um ferimento superficial em região de pescoço, e se encontrava também estável.

Segundo informações de testemunhas, o autor das facadas convive com a mulher esfaqueada. Eles se encontravam ingerindo bebidas alcoólicas no bar no momento que iniciaram uma discussão, que resultou na agressão.

O suspeito já está identificado no boletim de ocorrência e está foragido.

