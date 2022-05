Socorristas do Siate de Cambé foram acionados para atender um homem esta estava caído na calçada por volta das 09 da manhã desta sexta-feira (20), o fato ocorreu na Av. Brasília esquina com a Rua Tuiuti no Jardim Alvorada.

No local os socorristas encontraram J. E. D. S. F., masculino, de 59 anos deitado com um ferimento na cabeça e desorientado, após os procedimentos de primeiros socorros o homem foi encaminhado para Santa Casa de Cambé.