Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã desta terça-feira (02/08), por volta das 06h55, na Rua Estados Unidos (próximo da Rua Mascarenhas de Morais) no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, o motorista do veículo GM/CELTA de cor prata perdeu o controle da direção e acabou capotando o carro.

M. C. D. S. V. de 28 anos, sofreu ferimentos considerados leves e foi atendido pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, ele passa bem.