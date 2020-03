Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (06/03), por volta das 14h04, na Rua Oceano Pacífico no Jardim Água da Esperança em Cambé.

De acordo com as informações, C. V. D. N. de 45 anos estava em uma motocicleta HONDA/CG 150 SPORT de cor vermelha quando acabou colidindo com um veículo FIAT/STRADA HD WK CCE de cor prata.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados leves, foi atendida pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, ele passa bem.

Segundo a presidente do bairro, a Dona Neiva, já foi solicitado à Prefeitura de Cambé, a implantação de quebra-molas na via a mais de 2 anos, mas isso ainda não aconteceu.