Homem fica ferido em acidente de trânsito no Jardim Santo Amaro em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (18/04), por volta das 17h00, na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda no Jardim Santo Amaro (próximo do DiDog Lanches) em Cambé.

De acordo com as informações, W. G. D. O. de 33 anos conduzia uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS de cor cinza quando colidiu contra um veículo M.BENZ313CDI/SPRINTERM de cor branco.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendido pelos Socorristas do Siate e encaminhado ao hospital.

Apesar do susto, ele passa bem.