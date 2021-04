Idoso fica gravemente ferido ao ser atropelado em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 16h10 do último sábado (17/04), na altura do KM 163 da BR 369 (em frente a Seara Alimentos) em Cambé.

De acordo com as informações, o condutor do veículo M.benz/Mpolo Ideale, colidiu na traseira do Chevrolet/Onix que foi projetado sobre o canteiro central da rodovia, local onde encontrava-se um pedestre que fora atropelado por este veículo.

A vitima, Imanoel Gomes Campos de 67 anos, foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Cambé, com fratura de crânio e coluna, afundamento de face e pulmão perfurado.

No local foi apurado que o condutor do veículo M.benz/Mpolo Ideale conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada e foi encaminhado a delegacia de polícia civil para os procedimentos adequados.