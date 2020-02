Socorristas do Samu e A Polícia Militar foram acionados para atender um homem de 33 anos que foi baleado no queixo na manhã desta terça-feira (04/02). O fato acorreu em um fundo de vale nas proximidades do Conjunto Ernani Moura Lima, na Avenida Leontina Conceição Gayon. A vítima identificada como Enio Watanabi, chegou a pedir socorro no Residencial Santos Dummont (Carandiru), zona leste de Londrina.

Não se sabe a motivação do crime. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Universitário e segundo os socorristas o estado de saúde dele é grave, com risco de morte.