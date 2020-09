Um homem foi morto no Jardim Silvino, em Cambé, na tarde deste domingo (06/09). O motivo teria sido uma desavença por causa da ex-mulher.

Luan Adati teria ido com outro homem na casa da ex-companheira na Rua Antônio Raposo Tavares, para matar o atual convivente. Eles invadiram a casa, houve luta corporal e o comparsa teria fugido. O namorado da mulher acertou um tiro na cabeça do homem que morreu na calçada da rua, uma arma de fogo foi encontrado próximo a vitima.

O Corpo de Luan Adati foi encaminhado para o IML de Londrina