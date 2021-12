Homem morre após colisão frontal entre carro e caminhão na PR-445 entre Cambé e Londrina

De acordo com informações preliminares, um veículo Chevrolet Prisma colidiu frontalmente contra um caminhão que carregava empilhadeiras. Após a batida, o caminhão ainda se chocou com uma placa antes de parar na grama.

Um homem morreu e outro ficou ferido após um grave acidente na Rodovia PR-445 entre Cambé e Londrina, na manhã desta terça-feira (30).

Perante a gravidade do acidente, o motorista morreu no local. Socorristas do SIATE e do SAMU foram acionados e ainda tentaram salvá-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos. Já o condutor do caminhão teve ferimentos leves e foi atendido no local.

Os veículos ficaram completamente destruídos.

O corpo da vítima será encaminhado ao IML de Londrina.

Com informações:Tem Londrina