Homem morre dentro de ambulância após ser baleado em Londrina

Um homem de 28 anos foi baleado na tarde desta terça-feira (16), por volta das 15h, na rua do Basquetebol, no jardim Olímpico, na zona oeste de Londrina. Segundo testemunhas, Anderson da Silva Melo estava sentado na calçada conversando com vizinhos e foi surpreendido pelos atiradores que estavam em um carro branco. Seriam pelo menos três homens dentro deste automóvel que dispararam várias vezes contra a vítima.

Mesmo ferido, Melo conseguiu correr para dentro de uma residência e caiu na garagem. Os moradores rapidamente acionaram o Siate que atendeu a ocorrência com apoio médico do Samu. Ele foi alvejado em diversas partes do corpo e estava sendo encaminhado à Santa Casa, mas teve uma parada cardíaca e morreu dentro da ambulância na área central da cidade.

Policiais militares estiveram no local conversando com os moradores, mas ninguém soube informar o modelo do veículo e quem seriam os criminosos. Eles conseguiram fugir e não foram encontrados pelas equipes que realizam patrulhamento ostensivo na região. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar o caso. A vítima tinha passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

