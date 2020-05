Um confronto entre um homem de 29 anos e uma equipe da Policia Militar de Cambé, aconteceu na tarde deste sábado (16/05), por volta das 16h00 na Rua Mar Mediterrâneo esquina com a Rua Isabel Escolástica dos Santos no Jardim Bela Suiça em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM estava em patrulhamento na Estrada da Esperança, na altura do Jardim São Paulo quando visualizou JEFFERSON RODRIGO LUCENA, que utilizava uma tornozeleira eletrônica e estava em uma motocicleta HONDA/CG 150 de cor vermelha com a placa de Ourinhos – SP em atitude suspeita e sem o capacete.

Ao perceber a presença dos policiais e receber ordem de parada, ele empreendeu fuga em alta velocidade realizando manobras perigosas e colocando a sua vida e a vida de outras pessoas em risco.

Jeferson Rodrigo Lucena

Já na Rua Isabel Escolástica dos Santos, Jeferson perdeu o controle da direção da moto e acabou invadindo o fundo de vale. Durante a fuga em meio a mata, segundo os policiais informaram, o suspeito apontou um revólver calibre .38 em direção a equipe que acabou efetuando disparos em direção a ele com intuito de repelir a injusta agressão.

Lucena foi atingido por disparos que acertaram tórax e abdomen. Os Socorristas do Siate deslocaram até o local mas ele já estava em óbito.

O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. A arma de fogo apreendida foi encaminhada à Polícia Civil para confecção do Boletim de Ocorrência.