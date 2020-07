Reprodução: Facebook

Um acidente de trânsito aconteceu durante a madrugada deste domingo (26/07), por volta das 2h30, na BR-369 (cruzamento com a Estrada da Esperança) na altura do Jardim Boa Vista em Cambé.

De acordo com as informações, um FIAT/LINEA ABSON 1.8DL de cor branco colidiu contra um TOYOTA/COROLLA XLT18FLEX de cor prata.

Com o forte impacto, o FIAT/LINEA acabou capotando. Antonio Rodrigues de Souza de 52 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico de Legal (IML).