Homem morre em confronto com a PM na zona norte de Londrina

Ainda de acordo com a PM, na casa foram encontradas drogas e arma de fogo.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um homem foi morto em um confronto com a Companhia de Choque da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (2), em Londrina. A ação aconteceu na rua Manoel Cardoso, no jardim Novo Horizonte, zona norte da cidade.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar veio até o local após denúncia de que havia drogas em uma residência. Durante a tentativa de abordagem teve início o confronto. Ainda de acordo com a PM, na casa foram encontradas drogas e arma de fogo.

Equipes do Samu e do Siate estiveram no local. O Choque realiza o isolamento da rua e aguarda outros órgãos como a perícia criminal e o Instituto Médico Legal. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Tarobá News / Imagens: João Frigério