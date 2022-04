Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Cambé

Fabiano Coutinho de 31 anos, estava com uma motocicleta e portava um revólver calibre .38 municiado.

Reprodução / Facebook

Um homem morreu durante um confronto armado com policiais militares em Cambé na noite desta segunda-feira (18/04), por volta das 20h40, na Rua Padre Luiz Otton na Vila Atalaia em Cambé.

De acordo com as informações, Fabiano Coutinho de 31 anos, estava com uma motocicleta e portava um revólver calibre .38 municiado. Na tentativa de abordagem ele acabou reagindo contra os policiais.

O homem foi atingido pelos disparos e chegou a ser socorrido por equipes do Samu e Siate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito que era conhecido como “costelinha” e possuía várias passagens pela polícia.