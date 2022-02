Homem morre em confronto com a Polícia Militar no Jardim Silvino em Cambé

Ao realizar uma parada o condutor desembarcou do veículo, com uma arma de fogo em mãos apontada para a equipe.

Policiais militares realizavam patrulhamento durante a tarde deste sábado (26/02), quando visualizaram um veículo CITRÖEN/C3 Air Cross, onde não foi possível visualizar a placa.

Com as informações de que um veículo com as mesmas características havia sido roubado na cidade de Ibiporã, a equipe tentou realizar a abordagem, mas o condutor aumentou a velocidade.

Ao realizar uma parada o condutor desembarcou do veículo, com uma arma de fogo em mãos apontada para a equipe.

Para resguardar a integridade física dos policiais e de terceiros, e para que fosse cessada a injusta agressão houve o confronto.

Vitor Alves Martins acabou embarcando no veículo novamente e tentou se evadir da abordagem, não obedecendo a ordem para que largasse a arma, efetuando mais uma vez disparos contra os militares, sendo necessário o revide vindo o indivíduo a ser alvejado.

Foi acionado o socorro médico, porém o indivíduo veio a óbito.

Em consulta, constatou-se que o veículo havia sido roubado na cidade de Ibiporã dias anteriores.

A PM apreendeu um revólver calibre 38, 4 munições intactas e o veículo CITRÖEN/C3 Air Cross que acabou sendo recuperado.