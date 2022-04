Homem morre atropelado na BR 369 em Cambé

Um homem não identificado morreu por volta das 21h desta segunda-feira (25/04) ao ser atropelado na BR-369 próximo ao pontilhão de acesso a PR-445, o acidente ocorreu a aproximadamente 100 metros de uma passarela.

Socorristas do Siate de Cambé foram acionados mas ao chegarem no local a vitima já encontrava-se em óbito.

O Motorista do caminhão não sofreu ferimentos, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar as causas do acidente e orientar o transito no local.

Após a perícia da Criminalística o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Londrina