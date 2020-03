Um acidente aconteceu na noite do último sábado (14/03), por volta das 22h30, na Rua Antonio Vicentin esquina com a Rua Santos na Vila Salomé em Cambé.

De acordo com as informações, o condutor do veículo I/VW JETTA 2.0T de cor branca com as placas de Cambé, acabou perdendo o controle da direção e bateu em um poste de energia elétrica. Com a força do impacto, o poste quebrou ao meio.

O motorista foi encaminhado ao hospital por terceiros, com ferimentos considerados leves.